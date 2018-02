Ebx championship a bologna: seconda gara all’outdoor expo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La seconda gara dell’EBX Championship andrà in scena Sabato 3 Marzo e godrà della cornice fieristica dell’Outdoor Expo (Bologna Fiere 2 - 4 marzo 2018). Viste le premesse della gara svoltasi a Parma il 17 Febbraio, l’agonismo non mancherà sicuramente. I rider, infatti, si daranno battaglia per difendere la propria posizione in classifica e guadagnare nuovi punti. Ricordiamo i vincitori della gara precedente: per la categoria GP, Alessio Aldovrandi su TERZAROSSA GP 380; per la categoria Legal, Carletto Germanetto su M1 Spitzing. Ma con la classifica ancora corta basterà poco per scalzare i leader e a Bologna sicuramente non mancheranno inaspettati colpi di scena grazie alla partecipazione di nuovi atleti. In seguito alla prima competizione si è infatti ulteriormente animato l’interesse nei confronti dell’EBX Championship. Ricordiamo quindi che l’iscrizione è aperta a tutti i possessori di mountain bike elettriche, che devono tesserarsi all’ASI anche direttamente sul campo gara. Tre le categorie ove competere: Legal, Modify e Gp. Nella prima gara abbiamo comunque potuto notare che a far la differenza sono state la preparazione fisica mirata a uno sforzo esplosivo e la tecnica di guida che ben si adatta a salti e ostacoli ravvicinati e ripetuti. Ma l’imprevisto è sempre dietro l’angolo, anzi dietro ogni curva e cimentarsi con una e-Mtb biammortizzata di elevata qualità consente di affrontare con più fluidità il tracciato dell’EBX Championship, ricco di ostacoli, insidie e curve ravvicinate, sia lente sia veloci. E solo chi sa osare senza esagerare ne esce indenne: i due attuali leader hanno fatto l’en plein senza mai cadere o sbagliare. Sono solo 4 giri a ogni manche; pochi e quindi un piccolo errore non lascia alcun spazio al recupero. In media 120/140 secondi durante i quali si deve dare il massimo, quasi in apnea! Si tratta di una gara adrenalinica e ricca di imprevisti che non lascia fiato né ai partecipanti, ma nemmeno agli spettatori, i quali possono seguire i piloti da distanza davvero ravvicinata. Le gare dell’Electric Bike Cross si svolgono su un circuito 40x25 metri interamente smontabile e replicabile ovunque, indoor e outdoor. Questa la specifica delle 3 categorie previste dalla competizione: EBX Legal: aperta alle e-Mtb in commercio, ovvero qualunque marchio riconosciuto e strettamente in regola con il codice stradale. EBX Modify: si possono sbloccare le bici dai 25 km/h e si può montare componentistica racing modificandone l’assetto e la ciclistica. EBX GP: come nella moto GP è dedicata ai prototipi con elevata potenza. Possono dunque partecipare i nuovi sperimentatori di questa disciplina. I finalisti saranno 9 e si daranno battaglia a ogni gara con partenze che vedranno il confronto diretto di 3 partecipanti per ognuna delle 12 manche totali. Ogni manche si compone di 4 giri e ogni rider avrà la possibilità di confrontarsi direttamente con gli altri partecipanti in gara. Le tappe 2018 Le gare dell’EBX Championship si svolgeranno sempre il Sabato. Il giorno procedente, i partecipanti e tutti coloro che desiderano provare l’EBX, avranno libero accesso alla pista per prove libere. 1. Parma – Bike Spring Festival - 17 febbraio 2018 (Già disputata! Vincitori: EBX GP, Alessio Aldrovrandi – EBX Legal, Carletto Germanetto) 2. Bologna – Outdoor Expo - Sabato 3 marzo 2018 3. Firenze – Firenze e-Bike Festival – 14 aprile 2018 4. Lecco – Bike Up – 26 maggio 2018 (sarà presentato il campionato Europeo EBX del 2019) 5. Verona – Cosmobike Show – 8 settembre 2018 6. EICMA Milano – Motor Show Bologna (TBA) Info utili per la tappa di Bologna c/o Bologna Fiere, Outdoor Expo Venerdì 2 marzo 2018: prove libere dalle 10 alle 18 Sabato 3 marzo: la gara Ore 10: prove cronometrate EBX GP a seguire prove cronometrate categorie EBX Legal ed EBX Modify Ore 14-15: gare EBX Legal e Modify Ore 15.30-16.30 gare EBX GP Ore 17: Premiazioni della prima tappa Campionato nazionale EBX Ore 17-18: pista aperta a tutti per provare e testare le e-Bike Per partecipare Tessera ASI Ciclismo e certificato medico Costo: 25 € (per tesseramento ASI Ciclismo valido per tutto il 2018) Obbligatori: casco integrale e protezioni. Consigliato: para-schiena Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/EBX-Electric-Bike-Cross-championship-440757826121917/

