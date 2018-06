Degustazioni a bordo piscina: il pescato del Mediterraneo

In un'atmosfera suggestiva a bordo piscina... cena con degustazione di vini! In collaborazione con La Bottega del Pesce e La mancina azienda agricola



Degustazione di pescato del mediterraneo:

- Crudo di Mare con ostriche, gamberi, scampi, mazzancolle abbinato con Spumante DOCG BRUT la Mancina 2016

- Gambero di Mazara, ciliegie marinate, caprino e dragoncello abbinato con Terre di Montebudello Pignoletto DOCG Classico Superiore 2016

- Pescato del Giorno alla griglia abbinato con Talea riserva la Mancina 2013

- Frolla leggera con crema pasticcera, frutti rossi e meringa abbinato con Moscato D'Asti DOCG La Doja



Executive Chef Giuseppe Tarantino



60 € per persona (acqua, vini e caffè inclusi)



Info e Prenotazioni 051 453103

Gallery