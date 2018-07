Delle due, Luna - spettacolo per ammirare l'eclissi di Luna. Un evento imperdibile, una serata memorabile: Delle due, LUNA uno spettacolo che ci porterà con gli occhi al cielo per ammirare l'eclissi di Luna al Battiferro.

Il Battiferro sarà aperto dalle ore 20.00 con possibilità di cenare sul posto (area bar e zona griglie fai-da-te). Ingresso libero, con prima consumazione richiesta € 5,00 Dove: via della Beverara 123/a vicino al Museo del Patrimonio Industriale, con ampio parcheggio gratuito



Siamo stati davvero sulla luna? Riusciremo sempre a sbarcare il lunario? La luna calante ha la gobba a levante?

Vi aspettiamo al Battiferro per l'eclissi di Luna più lunga del secolo. In questa serata straordinaria, infatti, sarà possibile assistere a un fenomeno tanto suggestivo quanto raro: un’eclissi totale di Luna. Il cielo ci regalerà la prima eclissi lunare totale visibile nel nostro paese dopo quella del settembre 2015. La fase totale ~ The Blood Moon ~ durerà circa 103 minuti, la più lunga del XXI Secolo, e avrà il suo culmine alle 22:22. E se non bastasse, contemporaneamente ci sarà una spettacolare opposizione di Marte, il pianeta Rosso.



Che significa? Un evento semplicemente memorabile, che racconteremo con lo spettacolo dedicato "Delle due, LUNA" di e con Gabriele Baldoni, con le ballerine de Il Laboratorio e coreografie di Claudia Rota. Da sempre, tutto è legato alle luna ed alle stelle: tradizione, fantasia, orientamento, superstizione, calcolo, navigazione, orizzonte, futuro.

Battiferro allegro e lunatico, tutti col naso in su: la luna si esibirà in uno dei suoi numeri più eclatanti. Parole, musica, danza e sorrisi, mentre la luna tenta di scomparire. Ce la farà? Cacciatrice e dispensatrice di energie, poi placida e sensuale e poi ancora malinconica, riflessiva, legata alle arti magiche e al regno delle Ombre… eccola, catturiamo i suoi raggi, finchè ci sono. Prendiamoci per mano e… niente paura, è soltanto un’eclissi.