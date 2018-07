L'eclissi di luna più lunga del secolo a Villa Fontana

In occasione dell'eclissi di luna più lunga del secolo, l'Associazione culturale Villa Fontana in collaborazione con la Polisportiva Villa Fontana organizza una serata dedicata all'osservazione di questo straordinario fenomeno.



Durante la serata sarà possibile osservare la volta celeste grazie ad alcuni telescopi gentilmente prestati dal Dott. Paolo Turrini e da Ottica Osiride di San Lazzaro di Savena.



Dalle 19.00 Apericena con, spritz, sangria, stuzzichini vari, crescentine, frutta...



Ore 20.00 circa spettacolo di Kize'Teatro per i più piccoli.