A tu per tu con l'editore: Gorilla Sapiens edizioni

Tornano gli incontri con gli editori più interessanti d'Italia.

Mercoledì ospiteremo Valentina Presti Danisi di Gorilla Sapiens Edizioni per discutere di narrativa italiana, raccolte di racconti e romanzi e come scegliere quali pubblicare.



mercoledì 23 maggio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

Via Cartoleria 20/b

Bologna



Gorilla Sapiens Edizioni è una casa editrice indipendente di Roma, fondata da tre sorelle.

Dal 2012 hanno costruito un catalogo di narrativa italiana, raccolte di racconti e romanzi, sempre privilegiando le voci che sembravano più originali e innovative, e in particolare (ma non solo) testi umoristici, ironici o surreali.

Dal 2018 propongono inoltre il Gargantua e Pantagruele - Gorilla Sapiens Edizioni di Rabelais, diviso in cinque volumi come l’edizione originale, nella migliore traduzione italiana esistente: quella di Augusto Frassineti del 1980, vincitrice del Premio Monselice 1981. Ciascun volume è illustrato da un diverso artista,

per fornire cinque nuove interpretazioni iconografiche del capolavoro cinquecentesco. Gli illustratori sono: Manfredi Ciminale, Irene Rinaldi, Francesco Poroli, Martoz ed Elisa Macellari.