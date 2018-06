Edoardo Bennato, il nuovo tour parte da Bologna

Ha scelto Bologna Edoardo Bennato, per partire con il suo nuovo spettacolo live Pinocchio & Company Tour.

Dopo alcune date estive infatti, l'artista partenopeo porterà in scena un tour decisamente più corposo, che partendo dal nuovo singolo "Mastro Geppetto", andrà a toccare tutte le tappe principali dello straordinario percorso musicale di Edoardo Bennato.

Saranno tre ore di spettacolo, tra musica, video ed interazione con il pubblico, per una vera e propria esperienza emozionale.

L'appuntamento è quindi per il 12 novembre al Teatro Europauditorium.