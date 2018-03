Educazione cinofila con passion for dogs alla festa della Raviola

Domenica 18 Marzo 2018 dalle 12 alle 18 tutti invitati alla prima Sfilata Canina della Raviola a Trebbo di Reno!!

Presso il Centro Sociale Trebbo CST saranno presenti Umberto Guerini - educatore cinofilo titolare del centro Cinofilo Passion for Dogs a disposizione per consulenze e dimostrazioni cinofile, Simona Baccolini titolare della toelettatura Facciamo Cagnara e organizzatrice dell'evento, Pia Tubertini - consulente olistica e Cinzia Azzi - presentatrice della sfilata e titolare dell'agenzia Baci di Mici.

Premi per tutti, presente anche Cristina Cantelli, coordinatrice del Doggy Day Bologna, con un banchetto per sostenere i cagnolini meno fortunati del Canile di Olbia. Non mancate!