"Element", mostra fotografica di Marco Ferranti

Il progetto, attraverso le immagini, racconta l’intimo legame tra l’essere umano e il mondo che lo circonda. In questa relazione la vista è il senso più dirompente.

L’iride, in particolare, mette in connessione la natura con l’essere umano. È un ponte, ma anche un mondo a sé stante. Ogni iride, infatti, è una lente su un paesaggio alieno, con i suoi canyon e le sue foreste: la sua geografia interiore.

Ma come esprime la sua forza invece, il mondo?

Attraverso gli elementi: terra, acqua, aria e fuoco.

Le iridi ritratte mettono in connessione diretta la natura con l’essere umano attraverso l’uso di un’attrezzatura specifica ed un make-up realizzato a regola d’arte.

Quattro occhi, quattro colorazioni di iridi, una per ogni elemento.