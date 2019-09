Elio a teatro: "Il grigio"

Il Grigio è la storia di un uomo che, afflitto più da problemi personali che sociali, a un certo punto della sua vita sente il bisogno di allontanarsi da tutto e da tutti. Si ritira così in campagna per stare tranquillo e concentrarsi meglio su di sé e sui propri problemi. La sua ambita solitudine viene però disturbata da un fantomatico topo, "il grigio", che scatenerà nell'uomo incubi e un inesorabile e ironico flusso di coscienza. Falliti i tentativi di catturare il ratto con i metodi tradizionali, il protagonista intraprenderà un lungo duello con l'invisibile nemico che lo porterà a riflettere sulle scelte affettive e morali prese nel tempo. Il topo è forse un fantasma o soltanto una proiezione utile all'uomo nel suo percorso verso l'accettazione di ciò che da lui si differenzia; la battaglia sarà come un rito di accoglienza della propria parte oscura.

Appuntamento al Teatro Il Celebrazioni il 6 e 7 dicembre 2019.