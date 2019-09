Elisa live a Bologna: un nuovo tour nei palazzetti

Elisa torna all’Unipol Arena il 9 dicembre 2019. Ha conquistato 50 teatri in appena 2 mesi, segnando il sold-out in ogni appuntamento, ha ottenuto il Disco di Platino per il suo ultimo album “Diari Aperti“, i suoi singoli “Se piovesse il tuo nome” e “Tua per Sempre” sono stati certificati rispettivamente Doppio Platino e Platino, il nuovo singolo “Vivere tutte le vite” è al top delle classifiche radio, ora Elisa continua il suo periodo di successi annunciando a grande richiesta una tournée in autunno.

Dopo l’intimità dei teatri, Elisa dal 25 novembre 2019 viaggerà nei grandi spazi dei palazzetti con un tour totalmente nuovo nella scaletta, nella formazione e negli arrangiamenti, prodotto e organizzato da Friends and Partners. E ancora una volta l’artista mostrerà la sua voglia sprimentare e quel suo eclettismo che le permette di spaziare dall’inglese all’italiano, dall’elettronico all’acustico, in maniera unica e vincente.

ORARI

Inizio concerto 21:00

NAVETTE

Sarà disponibile un servizio navetta dalla Stazione Centrale di Bologna

Per Info e prenotazioni posti riservati ai diversamente abili inviare mail a Studio’s Programmazione e spettacoli studio’s@studiosonline.it Tel 059454772 dalle ore 10.00 alle ore 13.00