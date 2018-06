Elisa della Scala presenta "Aria di vetro" con Gianluca Morozzi

La scrittrice Elisa Della Scala presenta Aria Di Vetro (Ensemble).

L'autrice ne parla con lo scrittore Gianluca Morozzi.



sabato 16 giugno, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Dodici racconti che ruotano sulla fugacità di certi attimi, sul ruolo del tempo e dei ricordi. L'autrice si interroga sull'effettiva esistenza della realtà e sulle possibilità che si aprono quando ci si ritrova a perdersi in se stessi. Situazioni e storie di vita più o meno quotidiana viste da un'angolazione tutta interiore, un percorso intenso e variegato per cercare di dare un significato più intimo e profondo al presente e alle scelte che compiamo. Fino ad arrivare all'ultimo racconto, il più singolare e complesso di tutti: "Aria di vetro". Un futuro carico di simbologie e riferimenti filosofici. Una misteriosa corsa contro il tempo alla ricerca della realtà stessa, di una verità più intrinseca. Solo raggiunta questa consapevolezza saremo liberi di andarcene zitti, tra gli uomini che non si voltano, con il nostro segreto.



L'AUTORE: È nata a Roma, e ha vissuto a Milano e Londra. Ha studiato sceneggiatura cinematografica alla Civica Scuola di Cinema di Milano e scrittura creativa alla London School of Journalism e con Curtis Brown Creative. Traduce dall’inglese e scrive recensioni di libri. Vincitrice di alcuni premi letterari, ha contribuito a varie antologie con i suoi racconti e collaborato a progetti di street art con le sue poesie (UrbanArt, Roma -Upfest, Bristol). Nel 2014 ha pubblicato il romanzo La regina dei cupcakes.