17 marzo 2020

Ore 21.00

Emigranti Exprèss live parte II°

Spettacolo Teatrale di e con Mario Perrotta

Presso Teatro del Meloncello

Donazione minima 15€





“Era il 1980. Stazione di Lecce. Ore 21 e 07. Come tutti i giorni di ogni benedetto anno, a quell’ora parte il treno degli emigranti. Nel 1980 su quel treno c’ero anch’io. E avevo appena dieci anni. E viaggiavo da solo! Una volta al mese… Adesso me lo voglio rifare quel viaggio. Voglio rivedere quelle facce, voglio risentire le loro storie, ma stavolta il treno… lo guido io”.



In questo reading Mario Perrotta ripercorre i suoi viaggi sul treno degli emigranti che negli anni ‘80 tutti i giorni partiva da Lecce verso le “Americhe” del nord Europa, fino a Stoccarda.



Emigranti Exprèss nasce come progetto radiofonico per RadioDue e ne conserva lo stesso filo narrativo: ogni fermata un capitolo, e mille storie: dal minatore Virgilio col petto blu al professore che si inventa lettere d’amore tra chi è andato e chi è rimasto, da chi lavora per vivere a chi vive per lavorare.





L’evento si inserisce nelle iniziative promosse per #LOTTOANCHIO, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi organizzata ogni anno per la Giornata Mondiale di Lotta al Cancro Infantile.



Informazioni e prenotazioni

aliceb.ageop@aosp.bo.it

3402925485