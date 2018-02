A Bologna il primo Emotional Intelligence workout nazionale di Six seconds italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Six Seconds, il network leader al mondo in ambito Intelligenza Emotiva, fra meno di un mese sarà a Bologna con Intelligenza Emotiva PraticaMente, due giornate di vero e proprio allenamento per rafforzare un driver di performance ormai strategico! E capire, anzi “sentire sulla propria pelle”, sino a che punto la sinergia fra pensiero ed emozioni aiuti a prendere decisioni migliori anche in azienda e soprattutto alle porte della Quarta Rivoluzione Industriale. “L’Intelligenza Emotiva è stata inserita tra le dieci competenze strategiche per creare valore in ambienti sempre più automatizzati e digitali (World Economic Forum, 2017) ed essa va allenata come se fosse un muscolo. Intelligenza Emotiva PraticaMente riflette questo trend e risponde all’esigenza di allenare queste competenze in maniera concreta ed esperienziale” dichiara Lorenzo Fariselli, direttore di Six Seconds Italia. Le due giornate saranno infatti un focus operativo sulle competenze alla base dell’Intelligenza Emotiva, con autorevoli approfondimenti su come le moderne teorie neuro-scientifiche stiano riscrivendo le regole manageriali. Un vero e proprio allenamento finalizzato a migliorare le proprie performance, tanto a livello professionale quanto in ambito personale con la partecipazione di Joshua Freedman, CEO Six Seconds e uno dei massimi esperti di Intelligenza Emotiva al mondo Il 9 e 10 marzo 2018 sarà FICO Eataly World, il parco agroalimentare più grande del mondo, ad ospitare questo evento. “Abbiamo scelto Fico perché è a sua volta una ‘palestra’ e un luogo ideale per sottolineare come la natura rappresenti per ognuno di noi un esempio e un’opportunità per sviluppare una perfetta sinergia fra pensiero ed emozione” continua Fariselli. Ospite del venerdì Fabio Zaffagnini, ideatore di Rockin'1000 che racconterà come sia possibile realizzare un grande sogno grazie all'energia delle emozioni e alla loro capacità di aggregazione. Alla regia del progetto Simone Sistici, Senior Trainer, EQ Assessor e performance designer. Un contributo significativo allo sviluppo dell’evento è stato garantito anche dai Preferred Partner di Six Seconds Italia: Asterys Lab, Carriere Italia, Calenti&Partners, CoachUrself, Connectance, Gap Management, Life Skills Italia, NoCom, Otherwise, Salef. Intelligenza Emotiva PraticaMente contribuisce a sovvenzionare il progetto di iniziativa benefica di Six Seconds, dedicata alle scuole italiane interessate ad introdurre l’apprendimento socio-emotivo nel loro programma didattico. L’evento è promosso da HRC Community e dalle associazioni AIDP e AICP e riconosce 15.5 crediti di ICF (International Coach Federation), di cui 5 Core e 10.5 RD. Info: http://italia.6seconds.org/intelligenza-emotiva/iepm/ https://vimeo.com/238775431 ilaria.iseppato@6seconds.org