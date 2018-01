Enrico Bertolino "Di Male in Seggio"

Enrico Bertolino porterà in scena al Teatro Il Celebrazioni il suo Di Male in Seggio, un monologo semiserio che prende spunto da alcune suggestioni del celebre filosofo polacco, da poco scomparso, Zygmunt Baumam.

Dal 19 al 20 gennaio 2018. Si soffermerà sulle assurdità dei nostri gesti quotidiani, a partire dalla sindrome da smartphone, per raccontare l'evoluzione (o involuzione) della società moderna. La crisi dello Stato di fronte alle spinte della globalizzazione e la conseguente crisi delle ideologie e dei partiti hanno portato il singolo a chiudersi in se stesso e ad essere capace solo di indignarsi senza riuscire a trovare la forza e la determinazione per riscattarsi.

Attraverso una brillante metafora in cui lo Stato diventa un condominio, le città diventano appartamenti e le famiglie i popoli che le abitano, Bertolino stigmatizza gli effetti globali del comportamento dei singoli. Di Male in Seggio è uno spettacolo di instant theatre, formula che prevede di ospitare sul palco personaggi di spicco della vita pubblica nazionale che hanno origini o forti legami con la città in cui va in scena lo show. Sul palco, insieme allo stand up comedian milanese, ci saranno i polistrumentisti Roberto Antonio Dibitontoe Tiziano Cannas Aghedu che suoneranno tracce originali e altre tratte dal grande repertorio della musica leggera italiana