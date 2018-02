Enrico Brignano sul palco bolognese: "Enricomincio da me"

Un grande ritorno al Teatro EuropAuditorium è quello di Enrico Brignano che, il 19 e il 20 febbraio, andrà in scena con il suo Enricomincio da me.

Varcata la soglia del mezzo secolo Enrico Brignano non smette di porsi domande. Soprattutto si chiede se ciò che è riuscito a diventare sia il frutto consapevole delle scelte fatte, un disegno del destino oppure il risultato del caso. Protagonista indiscusso del teatro italiano, amatissimo dal pubblico che lo premia da 30 anni con la sua grande partecipazione, Brignano decide di rimettersi in discussione intraprendendo sul palcoscenico un viaggio nel tempo attraverso un'attenta analisi di ciò che è stato, ritrovando vecchie conoscenze, strane figure reali o immaginate e rinfrescando brani storici della sua comicità. In Enricomincio da me le musiche evocative e gli scenari quasi magici faranno da sfondo all'ironico percorso che condurrà l'artista davanti a vecchi bivi ma anche su nuove strade.