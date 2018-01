Epifania: l'arrivo dei Magi in Piazza Maggiore

Sabato 6 gennaio si celebra la Solennità dell’Epifania.

Alle ore 10.00 S.E. Mons. Matteo Zuppi celebrerà la Santa Messa nella chiesa di San Michele in Bosco; a seguire visita ai reparti pediatrici degli Istituti Ortopedici Rizzoli. Accoglieranno l’Arcivescovo il direttore generale dell’Ospedale Rizzoli Mario Cavalli e il parroco della chiesa di San Michele in Bosco, don Lorenzo Testa.

Alle ore 15.00 l’Arcivescovo accoglierà l’arrivo dei Magi in Piazza Maggiore. Il corteo dei Magi, composto da vari figuranti, partirà dalla Montagnola alle 14.30, sfilando per via Indipendenza, giungerà fino alla capanna di Betlemme, alloggiata sul sagrato di San Petronio. L’organizzazione è a cura del «Comitato per le manifestazioni petroniane».

Alle 17.30 l’Arcivescovo presiederà la “Messa dei popoli” nella Cattedrale di San Pietro, alla presenza delle comunità etniche bolognesi.

La liturgia sarà animata da un coro in 15 lingue: italiano, latino, romeno, francese, inglese, polacco, spagnolo, arabo, swahili, filippino, malayalam, singalese, tigrino, ucraino, cinese e bengalese.