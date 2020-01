“Le mille luci di Casa” a Casalecchio: le iniziative per l’Epifania

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio, in vari luoghi della città “Le mille luci di Casa” si chiude con le iniziative per l’Epifania

Si chiude con le iniziative organizzate per festeggiare l’Epifania il ricco calendario di “Le mille luci di Casa. Natale&dintorni a Casalecchio di Reno” promosso dal Comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con le associazioni di categoria locali Confcommercio Ascom, CNA e Confesercenti, l’Avis Casalecchio, le Pro Loco Casalecchio Insieme e Casalecchio di Reno, ATER Associazione teatrale Emilia Romagna, varie associazioni e soggetti pubblici e privati del territorio. In sintesi:

Domenica 5 gennaio 2020

La Befanata nel Parco (della Chiusa), ore 18.30, ritrovo davanti al Municipio (via dei Mille, 9)

Appuntamento per bambine/i e adulti, per andare alla ricerca della Befana nel Parco della Chiusa: dal Municipio una breve e facile passeggiata nel Parco della Chiusa, con animazione per i più piccoli. Al termine, balli con l’associazione della Furlana e festa con strichetti al ragù, salsiccia, vin brulé e cioccolata calda per tutti, con un omaggio della Befana ai piccoli e alle piccole partecipanti. Si raccomandano abbigliamento e scarpe adatti e una torcia elettrica.

A cura di Casalecchio Insieme, in collaborazione con Percorsi di Pace, Polisportiva Masi, AVIS Casalecchio, Colline tra Bologna e Modena, Croce Rossa Italiana – Comitato di Bologna e COpAPS e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Quota di partecipazione: 10 euro per adulti, 5 euro per bambine/i – Posti limitati, prenotazione obbligatoria: 329 3712871 – info@ casalecchioinsiemeproloco.org

Lunedì 6 gennaio 2020

Befana AVIS-AIDO, ore 15.30, teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo, 1)

Il tradizionale appuntamento per bambini nel pomeriggio dell'Epifania con lo spettacolo “Sogno...” di e con Associazione Machemalippo, doni della Befana per tutti i bambini fino a esaurimento e all'uscita biscottini e cioccolata calda offerti da AVIS.

Ingresso libero fino a esaurimento posti, con apertura del teatro alle 14.45 – Si prega di limitarsi a un solo accompagnatore per bambino.

A cura di Amministrazione Comunale, AVIS Casalecchio di Reno e AIDO Casalecchio di Reno, in collaborazione con Casalecchio Insieme ed Emil Banca.

Inoltre, sempre lunedì 6 gennaio, sono organizzate:

“La Befana ha scelto Villa Dall’Olio”, ore 15.30, centro sociale Villa Dall’Olio (via Guinizelli, 5)

Festa per i bambini con giochi e premi, intermezzo culinario con patatine e pizza

Befana allo Zerosei, ore 16.00, scuola XXV Aprile (via Carracci, 36)

Tradizionale Festa della Befana del Settore Zerosei della Polisportiva G. Masi, aperta a tutte le famiglie, con laboratori per bambini, giochi e racconti. Partecipazione libera.

E-mail per info: settorezerosei@gmail.com

Ricordiamo che in via Marconi sono accese le luminarie artistiche dedicate a Lucio Dalla, di proprietà del Museum on stage di Unipol Arena, e che la panchina dedicata al grande cantautore bolognese dall’artista Carmine Susinni (autore anche di quella di Piazza dei Celestini), inaugurata in occasione della Festa patronale di San Martino grazie a Casalecchio Insieme Pro Loco, si trova all'altezza di via Marconi 94 fino al 6 gennaio 2020. #LemillelucidiCasa