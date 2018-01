A Persiceto e a Decima si festeggia la Befana!

Tanti appuntamenti in programma nel weekend, a Persiceto e a Decima, per festeggiare l’Epifania: spettacoli teatrali e di intrattenimento per i bambini e i tradizionali roghi delle Befane di San Matteo della Decima.

Venerdì 5 gennaio alle ore 15, presso “Un posto dove andare”, in via Sicilia 1 a Decima, è in programma lo spettacolo di burattini per bambini “Sganapino, Fagiolino e il cesto della Befana” a cura di Teatro La Garisenda, mentre al centro sportivo in via Castelfranco si terranno due feste: alle ore 16.30, in via Castelfranco 16/g, “Festa della Befana” dell’associazione Fc Persiceto ’85 con caramelle e dolci per tutti i partecipanti; alle 19.30 seguirà la “Festa della Befana” presso la Bocciofila persicetana, con regali e animazione per bambini e tombola per i grandi. Alle ore 21, presso il Teatro Fanin in piazza Garibaldi 3/c, andrà in scena lo spettacolo per ragazzi dai 14 anni dal titolo “La compagnia delle scarpette”, a cura della “Compagnia della Befana” e dei giovani della Parrocchia di San Giovanni Battista, con replica per i più piccoli (bambini 0-13 anni e famiglie) sabato 6 gennaio alle ore 16, preceduta dalla rappresentazione del “Quadro Sacro”. Per entrambe le recite l’ingresso sarà ad offerta libera e il ricavato andrà in beneficenza; per prenotare i biglietti è possibile scrivere a spettacolo.befana@gmail.com o rivolgersi alla biglietteria del Teatro Fanin (tel. 051.821388).

Sabato 6 gennaio alle ore 11 in Teatro comunale, in corso Italia 72, si terrà “La Beffana”, spettacolo teatrale per bambini, con replica alle ore 16 alla Bocciofila di Decima, in via Sicilia 1 (ingresso gratuito). Alle ore 15.30 il Laboratorio dell’insetto, in via Marzocchi 15, propone “La Befana dell’insetto”, attività per bambini e ragazzi su prenotazione (stefania.costi@museocieloeterra.org); biglietto intero € 4,50, ridotto (bambini) € 3. Alle ore 16 il Circolo “G. Matteotti”, in via Pellegrini, ospiterà la “Tombola della Befana”.

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio al calar della sera la campagna di Decima sarà illuminata dai tradizionali “Roghi delle Befane”: grandi fantocci di paglia, alti una decina di metri e raffiguranti “La Vècia” (vecchia), prenderanno fuoco in diversi punti del paese incalzati dal pubblico al grido di “A brùsa la Vècia!” (brucia la vecchia). Ecco dove è possibile assistere ai roghi (ingresso gratuito). Venerdì 5 gennaio: ore 17.45, piazza delle Poste 9, I Befanari bucanieri; ore 18, via Samoggia Vecchia 1, La Befana dei bambini presso famiglia Magoni; ore 19, via Pironi 4, La Befana di Simone e Nicolò Serrazanetti; ore 19, via Arginino, La Befana dello Sport; ore 19.30, via San Cristoforo 180 (ex campo sportivo Arginone), presso famiglia Lanzi. Sabato 6 gennaio: ore 18, via Calcina Nuova (tratto ghiaiato dopo il Cavone), La Befana dei Ciocapiat; ore 19, via Bevilacqua presso famiglia Pietro Malaguti, I Pivén ft. Dâg dal gâs. Assieme ai fantocci di paglia che raffigurano la Befana, la tradizione decimina prevede anche che i bambini, travestiti da “fcén” (vecchini), vadano di casa in casa a offrire doni e a recitare “zirudelle”, filastrocche dialettali in rima, in cambio di una piccola ricompensa culinaria. Per l’occasione si terrà il “4° Concorso dei Vecchini”, concorso in maschera con iscrizione entro il 4 gennaio; la premiazione si terrà domenica 14 gennaio alle ore 15 in piazza delle Poste, in occasione della Festa di Sant’Antonio. Info: Biblioteca “R. Pettazzoni”, tel. 051.6812061. Per informazioni dettagliate sui luoghi dei roghi: Urp di Decima, tel. 051.6812057, urp@comunepersiceto.it

Domenica 7 gennaio alle ore 15.30, presso il Planetario comunale in vicolo Baciadonne 1, si terrà infine “La Befana vien di notte...”, incontro ravvicinato con la Befana sotto le stelle del Planetario per bambini dai 5 anni in su a cura di Chiara Marsigli; biglietto intero € 4,50, ridotto (bambini) € 3.