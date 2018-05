"Equilibri": Festival di circo contemporaneo sul Reno

Torna il festival di circo contemporaneo più atteso nel bolognese: Equilibri, organizzato dall’Associazione culturale ArterEgo in co-progettazione con il Comune di Casalecchio di Reno e giunto alla sua ottava edizione. Quattro giorni di programmazione artistica, quattro giorni di spettacoli vari e inediti per il circondario della città metropolitana con artisti italiani e internazionali.

Il festival si svolgerà dal 24 al 27 maggio all’incrocio tra via Piave e via Porrettana, in pieno centro a Casalecchio di Reno, dove sarà allestito un magico teatro-tenda per ospitare il gentile pubblico.

Il programma:

Giovedì 24 maggio alle ore 21.00, aprirà le acrobatiche danze il Circo Inzir, collettivo di artisti a scopo sociale appena rientrato dal biennale progetto-tournée nel sud-est asiatico, in un Gran Varieté condotto da Sara Masi con le esibizioni di giocoleria, acrobazia e clownerie di Silvia Scanta, Linda Vellar, Sandro Sassi "Gera", Mattia Frattini, Lucia Giovannini, Francesca Mari "Poppi" e Chris Patfield.

Venerdì 25 maggio alle ore 21.00 il cartellone ospiterà un doppio sipario al femminile: due spettacoli di teatro-circo delle artiste di Kolektiv Lapso Cirk, compagnia di circo contemporaneo affermata nel circuito internazionale e vincitrice di numerosi premi europei. In scena Veronica Capozzoli con 11 e Léa Legrand con La Chute.

Nella giornata di sabato 26 maggio non mancherà il tradizionale fiore all’occhiello del festival: il Gran Gala, organizzato con cura per offrire agli spettatori uno spaccato vario e originale del panorama circense contemporaneo. In questa edizione lo spettacolo avrà una doppia replica: alle ore 18.30 e alle ore 21.30,

"Equilibri" non offre solo spettacoli di professionisti, ma anche il risultato di studio e percorsi formativi: sempre sabato 26 maggio, infatti, saranno presentati le ricerche dei più giovani e degli adulti allievi della Scuola di circo di ArterEgo, in uno spettacolo finale in programma alle ore 16.30 a Spazio Eco (Via dei Mille, 26), principale sede dei corsi.

A chiudere il festival domenica 27 maggio tornerà la giornata della "magica risata": il Comic Magic Cabaret, quest'anno in collaborazione con la Polisportiva CSI Casalecchio in occasione del 40° anniversario. Un intenso spettacolo, anche questo in doppia replica alle ore 18.30 e alle ore 21.30, in cui si susseguiranno magia, circo e sketch comici; la conduzione è affidata a Domenico Lannutti, con la partecipazione di artisti di Zelig come Giovanni Cacioppo, Lorenzo Lanzoni e Andrea Vasumi e della cantante Claudia Cieli.

Guardando alla promozione del circo contemporaneo, base dell’associazione culturale ArterEgo, "Equilibri" ha scelto anche nel 2018 di essere un festival per tutti: tutti gli spettacoli sono a entrata libera e uscita liberamente a cappello. La prenotazione dei posti è caldamente consigliata, esclusivamente telefonando al 370.3214783.

"Equilibri" fa parte del cartellone 2018 di Bologna Estate – BE Here!, che per la prima volta si allarga alla Città Metropolitana di Bologna.