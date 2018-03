Equilibrismi: opere tessili di Valentina Crasto

Mostra di arte tessile contemporanea di Valentina Crasto. L'artista Valentina Crasto entra nella bottega Dingi. Con una sorta di rispetto verso tutti quegli oggetti antichi che la circondano, fa attenzione a dove mette i piedi e come un equilibrista che cammina su di un filo sottile, cerca l'armonia, l'uniformità e il giusto equilibrio, tra il non troppo e il non troppo poco.

Le sue opere tessili, percorrono lo spazio, una donna allo specchio, di spalle, in equilibrio su di un filo, un filo giallo che collega tutti i suoi lavori e li riconducead un unica installazione inedita creata dall'artista in esclusiva per questa personale, utilizzando i versi della scrittrice Giulia Berra. Le parole completano la profondità della ricerca di equilibrismi interiori e di vita per poter affrontare l'esistenza tutta. "Profondo è il nome del luogo in cui conservo le mie tracce intime e i tuoi passi" G. Berra