Equilibrium. Potenziare l'intelligenza emotiva

Cosa significa per te avere Equilibrio nella vita? Viviamo in tempi sempre più frenetici e pensiamo che rincorrendo i cambiamenti, gli impegni e le diverse esigenze arriveremo prima alla meta, ma qual è il prezzo di questa corsa? E ci stiamo davvero muovendo verso la meta che vogliamo? E se l’Equilibrio partisse da dentro noi stessi? Oggi le neuroscienze e le ultime scoperte sul cervello evidenziano come integrando la nostra parte razionale con quella emotiva, spesso messa da parte, riusciamo ad essere più consapevoli e intenzionali nel modo in cui costruiamo la nostra Qualità di Vita. La competenza che integra l'aspetto emotivo con quello cognitivo è l'Intelligenza Emotiva e una prima domanda che puoi farti per iniziare ad utilizzarla è: cosa dicono le tue emozioni?



Il prossimo 27 Febbraio dalle ore 18 alle 20 vieni a conoscere Manuel Caviglia (Responsabile Area Life & Education di Six Seconds Italia) e il team di Six Seconds a Bologna (Via Castellata 3/2a), per scoprire come sbloccare il potere della tua Intelligenza Emotiva attraverso il percorso EQuilibrium, un mix che unisce formazione, allenamento individuale e Coaching… il tutto per portare maggiore Equilibrio nella tua vita e veicolare in modo sano il tuo potenziale verso gli obiettivi per te più importanti e… raggiungerli!



Ti aspettiamo: evento gratuito, posti limitati!