Equità tra generazioni. Incontro con Elsa Fornero

Le recenti scelte del governo in materia di welfare, soprattutto quelle riguardanti le pensioni, contribuiranno a peggiorare la situazione economica dei più giovani, approfondendo le già fortissime diseguaglianze tra generazioni. Una discussione razionale su questi temi è resa complicata anche dalla difficoltà di percezione del problema, che costringe a ragionare su scenari distanti 20-30 anni.



Crediamo sia importante un confronto basato sui dati e senza pregiudizi. Per questo vi invitiamo ad un incontro pubblico che si terrà il 15 gennaio alle ore 18 alla Sala del Baraccano.



Parteciperanno:



Prof. Elsa Fornero (Università di Torino, già Ministro del Welfare)

On. Bruno Tabacci (Vice coordinatore nazionale di +Europa)

Prof. Enrico Maria Cervellati (Università di Venezia)

Prof. Carlo Mazzaferro (Università di Bologna)

Zeno Gobetti (Coordinatore +Europa Bologna)

SI PREGA DI PRENOTARE I POSTI DISPONIBILI TRAMITE BIGLIETTO GRATUITO