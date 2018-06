L’eredità di Babele: presentazione e performance alle Serre

Quando: giovedì 28 giugno 2018, ore 21:00

Dove: Serre dei Giardini Margherita – Via Castiglione 134/136, 40136 Bologna



Il Girovago (Ed. Nuova S1), in collaborazione con la Compagnia Teatro dell’Argine, presenta in anteprima L’Eredità di Babele, il graphic novel nato in sinergia con il laboratorio interculturale Esodi.



Ne parlano gli autori Giampaolo Parrilla e VinGenzo Beccia insieme al curatore del progetto Lorenzo Cimmino e al regista e conduttore del laboratorio Vincenzo Picone.



Durante la serata: disegno live e performance tratta dall’omonimo spettacolo che andrà in scena dal 6 all’8 luglio 2018.



***

IL LIBRO

In un futuro distopico molto simile al nostro presente, un gruppo di ragazzi, in fuga da un invisibile nemico, trova riparo in una vecchia biblioteca abbandonata. Il ritrovamento casuale di un vecchio volume impolverato dà inizio al libro dentro al libro, alla storia nella storia, e aiuterà il gruppo a prendere una decisione… Dopo il crollo dell’iconica Torre di Babele, il mito prosegue. Di epoca in epoca, monarchia, religione, Stato, economia e tecnologia erigono torri sempre nuove ma, come attraverso un prisma distorto, esse riflettono solo le aberrazioni derivanti dalla cieca sopraffazione dell’Uomo. Una spirale di eventi porta all’inaridimento della società, mentre il progresso tecnologico alimenta il collasso umano e sociale.



Ingresso libero.