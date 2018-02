I mercoledì di Erehwon: incontro di studio su neobiotica e cibi "laser

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il cibo ha un enorme potere sulla salute: spesso lo si dimentica. Il cibo "errato" può distruggere. Il cibo "esatto" può condurre addirittura a guarigione. NON si tratta di opinioni o ipotesi, bensì di oggettiva esperienza maturata in oltre trent'anni di studio e di ricerca. NEOBIOTICA è alimentazione per la vita, grazie a una visione nuova ed antica, che si avvale di antichissimi e moderni insegnamenti. L'alimentazione è una vera e propria difesa e terapia nei confronti dell'inquinamento, della malattia, dei problemi della vita moderna. I CIBI LASER indirizzano la loro carica vitale, i loro principi attivi in maniera spettacolare ed efficace. Capaci di arrivare efficacemente a determinate cellule e organi, hanno effetto estremamente positivo e risolutivo anche in patologie avanzate Nel corso dell'incontro si parlerà di: Cottura alla coperta: risparmio di valori nutritivi, di tempo e denaro. Cibi "laser": Presentazione di alcuni alimenti. A fine incontro, vi saranno degli assaggi neobiotici. Per prenotazioni e contatti: tel. 051330061 - email: erehwon.events@gmail.com L'incontro è tenuti da Alois Grassani che ha un’esperienza pluridecennale nel Vegetarianismo, Macrobiotica, Vegan e studi Scientifici. Da tutto ciò nasce l'alimentazione e medicina Neobiotica. Negli incontri e seminari, porta una testimonianza esclusiva. Ritorna nella stessa Bologna in cui ha già insegnato dagli anni ‘70.

