Progetto di musica acustica alla scoperta di luoghi di silenzio e di suono. “La Musica assume la sua funzione e il proprio significato in modo strettamente connesso al luogo dove viene eseguita e fruita”



Domenica15 Settembre



L’ECO DI BISANZIO

Eremi Urbani presenta L'eco di Bisanzio



Nella splendida Rotonda della Madonna del Monte.

Un trekking urbano alla scoperta di un luogo magico e sconosciuto di Bologna, la Rotonda della Madonna del Monte accompagnati da Baldassarre Giardina (guida turistica) e dalle note orientali di:



Vaghelis Merkouris – oud e voce

A seguire

Concerto al tramonto sotto il secolare albero della casa del custode di Villa Ghigi con:

Kalifa Kone – kamale ngoni, percussioni, balafon



Ritrovo alle ore 14:45

presso la Chiesa SS. Annunziata a Porta Procula, via S. Mamolo, 2



Evento all'interno di Be Bologna estate con il supporto del Comune di Bologna e la Fondazione del Monte.



Info e prenotazioni : musicaenuvole2010@gmail.com

cell. 339 2393432 Musica e Nuvole dalle 14 alle 16

Ingresso 10 euro