"Ergo sum": spettacolo per beneficenza

Alisei Danza propone il suo ultimo spettacolo “ERGO SUM” con una bella novità: il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore dell'associazione "Villaggio della speranza: da piccoli gesti un grande aiuto".



Appuntamento a domenica 23 giugno 2019 ore 20:45

presso il Teatro Nostra Signora della Fiducia

in Via Gaetano Tacconi 6, Bologna.



Info e prenotazioni:

facebook - Alisei Danza

mail - alisei.danza@gmail.com

cell. - 3479751765 / 3408585534