Eric Clapton in concerto all'Unipol Arena

Sulla scia del Crossroads Guitar Festival che è andato sold-out e che ha riunito i più grandi chitarristi del mondo in una 2giorni di collaborazione irripetibili, la leggenda della musica Eric Clapton ha annunciato la sua tournee spettacolo per l’estate del 2020 composta da 15 date nell’arco di un mese e che attraversa 12 città in Europa e 3 in Russia.

La prima data sarà a Praga, il 29 Maggio e da li proseguiranno i concerti in Germania, Svizzera, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia per concludersi poi il 30 Giugno a Mosca .

Eric Clapton sarà accompagnato da una superlativa band di musicisti, compresi i compagni di una vita: Nathan East (basso), Paul Carrack (tastiete), Chris Stainton (tastiere), Doyle Bramhall II (chitarra), Sharon White and Katie Kissoon (coriste)