Erisy Watt Trio in concerto: folk from Portland

Torna la grande musica dal vivo a La confraternita dell'uva.

Sabato 9 novembre ospitiamo in trio Erisy Watt, folk soul da Portland, Stati Uniti.



Nata a Nashville e cresciuta in Oregon, Erisy è stata definita come una creatura a metà tra JoniMitchellcom e Norah Jones in grado di calare la tradizione folk nel mondo contemporaneo.



Evento organizzato in collaborazione con Davide Hangthedjbooking Clara.

Come sempre, ingresso gratuito!



sabato 9 novembre, ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna

+++ FREE ENTRY +++



In questo tour in versione trio, la band ci regalerà performances intense e spirituali, i lunghi viaggi in Thailandia e Indonesia di Erisy hanno ispirato il senso di libertà che trasuda dalle sue canzoni, veri inni ad uno stile di vita connesso con il lato più selvaggio della natura.