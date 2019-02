Gioved 28 febbraio Ermal Meta e Gnu Quartet | A teatro alle ore 21:00 sul palco del Teatro Duse



Ermal Meta durante l’estate 2018 ha realizzato un tour indimenticabile con numerosissimi sold out e decine di migliaia di persone che sono accorse sotto ai palchi – circa 100.000 paganti.

Nel 2019 si riparte con molte novità: Ermal Meta per questa nuova avventura sarà affiancato dagli Gnu Quartet.

Le canzoni, con nuovi ed esclusivi abiti da sera, cuciti su misura da nuovi arrangiamenti per viola, violino, violoncello e flauto, entreranno in “punta di fioretto” in molti tra i Teatri più belli d’Italia.