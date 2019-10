Ernest Mirror Live

Sound tropicale domenica 6 ottobre dalle 19 al Cafè de la Paix di Bologna. In scena l’interprete di Reggae Ernest Mirror che arriva proprio dalla Giamaica.

L’isola culla di questo genere musicale che ha avuto dei grandi interpreti come Bob Marley, Peter Tosh e Jimmy Cliff e nutre ancora di note tanti giovani.



Interpreti come Ernest che al Cafe de la Paix si esibirà con voce e chitarra. L'artista in queste settimane sta lavorando alla sua prima opera a Londra dove sta registrano i brani.