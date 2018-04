Eroicamente Beethoven! Con Domenico Nordio e Orchestra Senzaspine

Dopo due anni di assenza e reduce dal successo della quarta stagione sinfonica al Teatro Duse, giovedì 26 aprile (ore 21), l’Orchestra Senzaspine torna sul prestigioso palco dell’Auditorium Manzoni di Bologna, con un concerto interamente dedicato al genio di Ludwig Van Beethoven.



Solista d’eccezione dell’evento dal titolo ‘Eroicamente Beethoven!’ è Domenico Nordio, violinista tra i più acclamati dei nostri tempi. Sul podio il M° Tommaso Ussardi, che nel 2013 ha fondato l’orchestra under 35 insieme al M° Matteo Parmeggiani.



In programma la celeberrima Sinfonia n. 3 in Mi b Maggiore, op. 55, detta “Eroica”, ed il Concerto in Re Maggiore per Violino e Orchestra, op. 61.



“L’Orchestra Senzaspine – sottolinea il direttore Tommaso Ussardi – torna ad esibirsi in un tempio della musica come il Manzoni, a coronare un altro anno di incessante lavoro per la diffusione universale della musica colta di qualità. Per questo evento, abbiamo scelto una delle sinfonie più note ed ampie del repertorio classico. Massima espressione del carattere eroico, dell’impeto e del romanticismo tedesco, l’’Eroica’ è il perfetto esempio del gioco di contrasti dello Sturm und Drang che raggiunge l’apice del pathos nel secondo movimento, una marcia funebre che tocca i più alti livelli della tragedia”.



Ad aprire il programma della serata sarà il sublime violino di Domenico Nordio, protagonista di un fitto dialogo intimo con l’orchestra giovanile, grazie alle partiture del Concerto in Re Maggiore per Violino e Orchestra, op. 61, indiscusso capolavoro della letteratura violinistica, composto da Beethoven nel 1806.



Biglietti on line sul circuito Vivaticket e presso la biglietteria dell’Auditorium Manzoni

Via De' Monari 1/2 – Bologna | 051 6569672 | biglietteria@auditoriumanzoni.it

ORARI: Dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30 | Il giorno del concerto dalle 15.00 alle 21.00

Chiusura straordinaria: 25 aprile





BIGLIETTI

* RIDOTTO: Soci Arci, Iscritti Conservatorio, Under 26