"Error Day", la giornata mondiale dell'errore: gli eventi per celebrarla

"Error Day", la giornata mondiale dell'errore: il 26 e il 26 maggio in luoghi vari.

Programma:

26 maggio h 10 – 19 | Biblioteca Salaborsa, Piazza nettuno 3

La Riproducibilità dell’errore nell’opera d’arte

Un’operazione di recupero che parte dall’errore per farne qualcosa di unico. La svista come catalizzatore d’arte, l’errore come innesco dell’unicità, ma soprattutto il riciclo elevato a pratica artistica. Passa ai banchi di informazione della Biblioteca Salaborsa a prendere la tua copia gratuita tra i 50 manifesti celebrativi del compleanno della biblioteca, stampati sbagliati. L’artista Giuseppe de Mattia, ideatore del manifesto originario, ha personalizzato, corretto, numerato e autenticato di suo pugno le copie sbagliate in modo da farne un’edizione limitata e irripetibile e non darla così vinta alla vigilissima “Divina Improvvidenza (...) che regola tutti i nostri errori.” (Ennio Flaiano, Diario degli errori)

26 maggio h 18 | Foyer Rossini e terrazza del Teatro Comunale, Piazza Verdi

Clelia Sedda presenta: Solo i vasi comunicano

con interventi musicali di Roberta Giallo

Ospiti d’errore Alberto Piancastelli in Parafrasi e Gianumberto Accinelli

programma:

Marco Beghelli

Il bemolle e il beduro: errori sonori e strafalcioni verbali nella sedicente musica seria

Luca Marconi

Let me be misunderstood: la canzone come teatro di equivoci e illusioni

Lorenza Franzoni

La collezione spagnola e il reliquario privato

Francesco Alberoni & Cristina Cattaneo Beretta

Comunicazione e risonanza

Eugenio Alberti Schatz

Il brand e la buccia (di banana)

a seguire Aperitivo Sbagliato

Terrazza del Foyer Rossini

27 maggio h 16 (prove h 15) | via Rizzoli (angolo piazza Ravegnana)

E naufragar m’è dolce in questi suoni

Interpretazione collettiva de Les moutons de Panurge

di Frederic Rzewski