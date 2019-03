La scrittrice Ersi Sotiropoulos racconta Costantino Kavafis

"Nel giugno 1897 il giovane poeta Costantino Kavafis trascorre tre giorni a Parigi al termine di un lungo viaggio in Europa"



É un grande piacere per noi annunciare che la scrittrice greca Ersi Sotiropoulos, in Italia per il festival BOOK PRIDE di Milano, sarà nostra ospite in libreria mercoledì 20 marzo.



L'autrice presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro "Cosa resta della notte", edito da nottetempo.



Modera l'incontro Caterina Carpinato dell'Università Ca' Foscari Venezia.



mercoledì 20 marzo, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Nel giugno 1897 il giovane poeta Costantino Kavafis trascorre tre giorni a Parigi al termine di un lungo viaggio in Europa, prima del ritorno ad Alessandria. Giunto a un punto di rottura della sua vita e a un momento decisivo nel suo percorso creativo, si aggira pieno di inquietudine e di eccitazione tra le luci e le ombre della città, perseguitato da fantasmi erotici e da un senso di profondo turbamento che investe con forza questo viaggio di esplorazione interiore, alla ricerca di sé e del senso piú profondo della sua ispirazione poetica. Intanto la Grecia è uscita umiliata dalla guerra con la Turchia, la Francia è scossa dal caso Dreyfus e la ricca famiglia di Kavafis sperimenta il declino economico e sociale. Un romanzo lirico e suggestivo, un ritratto indelebile del grande poeta alessandrino, un tuffo nei misteri che circondano il tormento creativo e nei meandri segreti dell’erotismo.



L'AUTRICE: Ersi Sotiropoulos è nata a Patrasso e vive ad Atene. Ha trascorso molti anni in Italia per ragioni di studio. Le sue opere – romanzi, racconti e poesie – sono state tradotte in diverse lingue. In Italia è stato pubblicato Il sentiero nascosto delle arance nel 2012.