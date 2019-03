Escursione nella magia dei borghi storici dell’Appennino

Un’ escursione fuori dal tempo, attraverseremo antichi luoghi che dividevano l’Esarcato dalla Longobardia pistoiese. Cammineremo fra le strutture dei Maestri Comacini che qui, tra il ‘300 e il ‘500, lavorarono in gran numero: trasformando le vecchie torri in abitazioni civili e così case, fienili, essiccatoi si allargarono anche oltre le mura di difesa.

Giunti al borgo La Scola, un ‘borgo magico’ che resiste miracolosamente al tempo, sosteremo per una pausa nel Borgo stesso. La Scola è tutta arroccata attorno alle sue torri e ai suoi due oratori, solo San Pietro vive ancora, ma, anche tutto il territorio circostante, è ricco di presenze: Rio, Montione, Predolo di Vico, Ca’ Dorè di Vimignano, Riola vecchia, Montovolo, punto nodale di pellegrinaggio e di mercati ‘ da sempre’. Rientreremo al punto di partenza, godendo di una visuale unica: la Rocchetta Mattei, la Valle del Reno, e gli altri Borghi ancora abitati.



Domenica 17 marzo 2019

Ritrovo: ore 09.00 – Parcheggio antistante chiesa di Alvar Aalto, Località Ponte di Grizzana Morandi



Itinerario: anello (difficoltà Turistico-Escursionistica) con partenza e rientro dal parcheggio



Durata e dislivello: 4 ore (soste escluse) – dislivello 400 mt



Pranzo: al sacco (a propria cura, non incluso nel prezzo)



Costo: 12€ a persona/bambini fino a 14 anni 8€*



*(la quota NON comprende, il raggiungimento del luogo di partenza, cena/pranzo e pernottamento)

Prenotazione obbligatoria entro sabato 16 marzo.

info e prenotazione: Salvatore Di Stefano - Guida Ambientale Escursionistica tel. 3396391078 - info@inviaggioconlobiettivo.it



Evento organizzato dalla Guida Ambientale Escursionistica, della Regione Emilia Romagna (ER657), Salvatore Di Stefano, associato AIGAE e libero professionista ai sensi della L. 4/2013.