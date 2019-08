Esercito e cittadini di corsa per le vie di Bologna

Il 6 settembre 2019 alle 5:30, i militari del 121 Reggimento Artiglieria Controaerei “Ravenna” comandati dal Colonnello Emanuele Canale Parola e cittadini di Bologna, parteciperanno a una corsa cimentandosi sia sulla classica distanza dei 10 Km sia su quella dei 5 km; sono stati scelti questi due circuiti, così da poter venire incontro ai diversi gradi di allenamento dei partecipanti.

Quest'attività di corsa non competitiva, aperta a tutti, verrà svolta per la prima volta in contemporanea in tutti i Comandi subordinati del Comando Forze Operative Terrestri di Supporto, ovvero in 27 sedi e città da Bolzano a Palermo, in collaborazione con Enti locali e associazioni sportive e vedrà impegnati circa 10000 militari e civili; avrà come scopo quello di consolidare i rapporti con la cittadinanza e ribadire l’importanza che l’Esercito attribuisce alla preparazione ginnica.

Nell’addestramento di ogni militare, infatti, l’attività e la preparazione fisico ginnica, riveste un ruolo fondamentale, consentendo alle Unità della Forza Armata, di essere sempre pronte ad intervenire sul territorio nazionale e all’estero per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del Paese.

La gara prenderà il via dalla Caserma Corrado Viali sede del 121 Reggimento artiglieria controaerei ”Ravenna”, per poi attraversare l’intera città; all’arrivo sarà predisposto un punto ristoro nel quale gli atleti potranno reidratarsi e rifocillarsi.