Esploratrici solitarie. poesie 1990-2017 di Paolo Valesio

Il poeta Paolo Valesio presenta la sua ultima raccolta Esploratrici solitarie. Poesie 1990-2017 (Raffaelli Editore).

Ne parla con Alessandro Mantovani (La Balena Bianca)





lunedì 27 maggio, ore 18:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: Le esploratrici non sono personaggi dentro le poesie, ma le poesie stesse: che avanzano caute e sole – ciascuna di esse è responsabile soltanto per sé – in un territorio sconosciuto. (P.V.)





L'AUTORE: È nato nel 1939 a Bologna e si è formato in quella università. Ha poi studiato, fatto ricerca e insegnato all'università di Harvard, a New York University e all'università di Yale nel Connecticut; ha infine fatto ritorno a New York, essendo chiamato alla cattedra "Giuseppe Ungaretti" dell'università di Columbia. Ha coordinato per dieci anni lo "Yale Poetry Group" e dirige la "Italian Poetry Review (IPR)" presso la Italian Academy di Columbia.

Valesio coltiva parallelamente la scrittura critica e quella creativa. Oltre a vari libri di critica e a curatele critiche è autore di romanzi e racconti, e ha pubblicato finora 16 raccolte di poesie. Inoltre è impegnato nella scrittura simultanea di cinque romanzi-diari: la sua "Pentalogia", che comprende al momento circa 20.000 pagine ed è tuttora quasi completamente inedita. Vive e lavora fra New York e il Connecticut, ma i suoi soggiorni italiani si stanno facendo sempre più lunghi.