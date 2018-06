Metti l'estate al...cinema: le proiezioni al Cinema Tivoli

Arena storica che nel 1960 iniziò l’attività come Arena Estiva Santa Rita nata a completamento del cinema, al chiuso, Santa Rita. Aveva una potenzialità di 600 posti.

Dal giugno 1970, a seguito della inaugurazione del nuovo cinema Tivoli avvenuta il 7/03/1970, l’adiacente Arena Tivoli ha continuato l’attività con proiezioni tutte le sere dei film in programmazione ordinaria in quegli anni.

Fino all’avvento del digitale, le proiezioni delle rassegne estive si tenevano facendo il primo tempo del primo spettacolo delle ore 20 al chiuso per poi uscire, con il secondo tempo, in arena: lo spettacolo delle 22,30 si teneva tutto in arena.

Con il digitale, essendo alquanto onerose le spese di acquisto di 2 proiettori, viene tenuto un solo spettacolo alle ore 21,30 nei mesi di giugno e luglio, mentre alle 21 nei mesi di agosto e di settembre.

Anche quest’anno la storica Arena Tivoli ospiterà proiezioni di film di interesse culturale di qualità e di svago, come sempre è stata la programmazione, dal 30 giugno al 2 settembre.

Il programma sarà pubblicato nel sito del cinema, su Facebook e su questa piattaforma.

Da quest’anno, causa un adeguamento del prezzo del biglietto richiestoci dalle case di distribuzione dei film, abbiamo dovuto aumentare i prezzi, fermi per BEN 18 anni, a € 5,50 interi e € 4,50 ridotti.

Mesi di Giugno e Luglio Unico spettacolo alle ore 21,30

Mesi di Agosto e Settembre Unico spettacolo alle ore 21

In caso di maltempo la proiezione sarà soppressa.

Maggiori info : www.cinemativoli.it

