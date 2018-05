BE here, Bologna Estate 2018: online i primi appuntamenti in programma

E' online bolognaestate.it, il sito che riporta i primi appuntamenti del cartellone estivo promosso e coordinato da Comune di Bologna

Si tratta di un programma variegato e in continua evoluzione, che conterà 2300 eventi nel periodo compreso da maggio a ottobre.

Già online i primi appuntamenti, tra i quali l'ampia selezione di mostre che esaltano la ricca e diversificata offerta espositiva della città, la nuova rassegna musicale "Playa Bologna" in programma all'ostello We di via de'Carracci, gli appuntamenti di ROBOT Festival nella terrazza del Teatro Comunale e l'apertura della rassegna Kilowatt Summer ai Giardini Margherita.