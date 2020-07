Con le “Grandi Immagini” di Fellini al via la rassegna “Estate in piazza” a Persiceto

Mercoledì 1° luglio prende il via la rassegna “Estate in piazza”: anche per quest’anno il Comune di Persiceto propone un ricco cartellone di eventi per animare le calde serate estive di luglio, agosto e settembre, dopo il periodo di chiusura dovuto al Covid-19.

In seguito all’emergenza sanitaria, il programma culturale di questa edizione muta la tradizionale formula e si divide in quattro rassegne tematiche, offrendo una maggiore quantità di eventi con capienza limitata: il cinema all’aperto in piazza del Popolo e in piazza 5 aprile a Decima, il cartellone di film e spettacoli di strada “Fellini100: sogni di provincia”, gli incontri letterari di “Fili di parole” e le letture animate di “Caro Sepúlveda”. La rassegna è sostenuta dal contributo della Regione Emilia-Romagna e fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.

Programma dettagliato

“Estate in piazza” prenderà ufficialmente il via con “Fellini100: sogni di provincia”, rassegna di cinema e spettacoli di strada dedicata a Federico Fellini e organizzata in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna, in occasione del centenario dalla nascita del regista. Da mercoledì 1° luglio a lunedì 6 si parte con “Grandi immagini”, proiezioni serali sonorizzate sulla facciata del Municipio, con fotografie dedicate alla vita e al lavoro di regista provenienti dall’archivio del Giornale d’Italia conservato a Persiceto e dal Fondo Franco Pinna. Per celebrare il grande artista seguirà un ciclo di spettacoli di artisti di strada la domenica sera in centro storico: presso il Chiostro di San Francesco, il 12 luglio, spettacolo di marionette “Attenti a quei due” con la Compagnia “La Fabiola” e il 19 luglio, “Elettroselvatico”, spettacolo di circo-teatro con SuperTecnicolè; in piazza del Popolo, il 26 luglio, “Mr. Maraviglia” esibizione di fachirismo comico, il 2 agosto acrobazie aeree con “Pink Mary” e il 9 agosto giocoleria con “Dottor Stock”. Tra luglio e agosto il Chiostro di San Francesco ospiterà inoltre un ciclo di proiezioni cinematografiche di alcuni celebri film di Fellini, il venerdì alle ore 21.15: 17 luglio, Lo sceicco bianco; 24 luglio, I Vitelloni; 31 luglio, La dolce vita; 7 agosto, Otto e mezzo; 21 agosto, Amarcord; 28 agosto, Luci del varietà.

La seconda rassegna a partire sarà “Fili di parole”, incontri di lettura ad alta voce a cura della Biblioteca Comunale “G.C. Croce” in programma il martedì alle ore 21 nel Chiostro di San Francesco: 7 luglio, presentazione del libro “Il Cuore delle donne” di Maurizio Garuti (Pendragon), con l’intervento dell’autore e di Silvia Serra e le letture di Paola Ballanti e Vito; 14 luglio, “Freak e le storie (Largo alle parole)”, evento organizzato delle associazioni Bibliotechiamo e Italo Calvino in Terre d’Acqua, con letture a cura di Alessandro Grambone e Pamela Sommerson, incursioni in video di Stefano Cavedoni e accompagnamento alla chitarra di Paolo Venturi; 21 luglio, “Azalai”, reading-concerto tratto dal libro del musicista Carlo Maver “Azalai 1500 km a piedi nel deserto” (edizioni Pendragon), con Carlo Maver (narratore e flauto) e Fabio Mina (flauto); 28 luglio, presentazione del libro “E fuori vennero i lupi” di Andrea Marzocchi (AUGH! Edizioni) con l’intervento dell’autore, di Andrea Cotti e Andrea Cortesi e accompagnamento musicale di Emanuele Cananzi; a seguire chiusura dell’iniziativa “Sangio Legge… e racconta i suoi libri del Cuore”.

Sarà poi la volta di “Caro Sepúlveda”, iniziativa per ricordare Luis Sepúlveda, uno dei più grandi scrittori contemporanei, in occasione della sua recente scomparsa. Dal 7 al 14 luglio si terrà il secondo ciclo di “Grandi immagini” con proiezioni serali sonorizzate a tema sulla facciata di Palazzo SS. Salvatore, in piazza Garibaldi. Seguiranno letture per i più piccoli a cura di Fantateatro, presso il Chiostro di San Francesco il mercoledì alle 18.00: 8 luglio, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza; 15 luglio, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico; 22 luglio, Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa; 29 luglio, Storia di un cane che insegnò ad un bambino la fedeltà.

Il cinema all’aperto questa estate alternerà pellicole a tema musicale e film per bambini e sarà come ogni anno ospitato in parte nel capoluogo e in parte a San Matteo della Decima. In piazza 5 aprile le proiezioni si svolgeranno il martedì e il giovedì alle 21.15 con il seguente programma: 16 luglio, Gli Aristogatti di Wolfgang Reitherman; 23 luglio, Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line di James Mangold; 30 luglio, Ploi di Árni Ásgeirsson e Gunnar Karlsson; 4 agosto, Absolute beginners di Julien Temple; 18 agosto, Il mio amico Nanuk di Brando Quilici e Roger Spottiswoode; 25 agosto, La febbre del sabato sera di John Badham. In piazza del Popolo appuntamento con il cinema il sabato alle 21.15 nei seguenti giorni: 18 luglio, Chicago di Rob Marshall; 25 luglio, Peng e i due anatroccoli di Chris Jenkins; 1° agosto, Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson; 8 agosto, Moulin Rouge! di Baz Luhrmann; 22 agosto, Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson; 29 agosto, Grease di Randal Kleiser.

Parallelamente, altri eventi e rassegne arricchiranno l’estate persicetana. Dal 7 al 31 luglio, dal martedì al venerdì dalle ore 18 alle 19, presso il parco delle piscine in via Castelfranco, si svolgerà “#Restiamoagallatour”, una serie di spettacoli per bambini con la partecipazione di Wanda Circus, Lela Lampone, Silvia Serra e Pierpaolo Cenacchi, I Burattini di Mattia, il Teatrino dell’Es, Mr. Ciccioli, I Fratelli Maraviglia, SuperTecnicolè, prenotazioni su www.wandacircus.com o tramite WhatsApp al 345.2262980. Da venerdì 24 luglio a domenica 2 agosto, il parco delle piscine ospiterà la nuova edizione di “San GiovAnni ‘50″, ormai tradizionale festival con concerti di musica swing, rock’n’roll, boogie woogie e rythm&blues, esposizioni e stand gastronomici, a cura dell’associazione Pensieri in Swing. L’Associazione Comete proporrà un programma di visite guidate serali per le strade e i monumenti di Persiceto: lunedì 20 luglio, “Giullari, saltimbanchi e cantastorie” con ritrovo alle ore 20.45 in piazza del Popolo, davanti al Teatro Comunale; mercoledì 29 luglio, “Persiceto a luci rosse”, con ritrovo alle ore 20.45 in piazza del Popolo, davanti al Teatro Comunale; lunedì 3 agosto, “La Strada Maestra in 10 tappe”, con ritrovo alle ore 21 a Porta Vittoria; lunedì 31 agosto, “Sculture per via”, con ritrovo alle 20.45 in piazza Garibaldi davanti a Palazzo SS. Salvatore; prenotazione obbligatoria al numero 366.7174987 oppure tramite mail scrivendo a miriam.forni2013@gmail.com, (massimo 20 partecipanti per visita). Da lunedì 10 a giovedì 13 agosto, alle ore 21.30, nel parco dell’Osservatorio astronomico, si terrà poi il tradizionale appuntamento con le “Persiceteidi”, osservazione guidata del cielo stellato a cura del Gruppo Astrofili Persicetani. Martedì 18 o mercoledì 19 agosto arriverà “OltrapER: Radioimmaginaria in Tour fa tappa a Sangio”, evento radiofonico partecipato in occasione della tappa a Persiceto di “OltrapER”, un tour del mese di agosto di Radioimmaginaria a bordo di un’Ape Piaggio ecologica per scoprire i piccoli centri dell’Emilia Romagna.

Nella frazione di Decima, inoltre, l’associazione Arci Decima propone diverse iniziative di cultura, sport e intrattenimento in collaborazione con Musicafiaba, B.Fitness Revolution, Scuola di Musica Bernstein, Sandra Sazzini Visit Bologna Guide e Stars Animazione: sabato 4 luglio, ritrovo ore 9.45 presso il Ponte Pasqualino, “Un paese lungo un canale” con la guida turistica Sandra Sazzini (massimo 20 partecipanti); giovedì 9 luglio ore 21.30, parco della Ca’ Granda, via Carradona 1, “Musicafiaba in Kamishibai” e “Musica sotto le stelle”; sabato 18 luglio e 8 agosto, ore 6, nel parco della Ca’ Granda, corso di risveglio muscolare; sabato 18 luglio, ore 21 in piazza 5 Aprile, “Il Quizzone”; sabato 1° agosto ore 21, in piazza 5 Aprile La signora Caterina, commedia dialettale con Cristina Testoni e Lorenzo Caligola; sabato 15 agosto ore 21, in piazza 5 Aprile, proiezione di un’opera lirica (titolo da definire); giovedì 20 agosto, ore 21.30, parco della Ca’ Granda, “Musicafiaba al parco: tra i rami di un albero”; sabato 29 agosto ore 21, in piazza 5 Aprile, Forever Young in concerto. Venerdì 10 e 17 luglio e sabato 11 e 18, in via Fossetta 1, si terrà la “Sagra dei sapori di Corte Castella” a cura dell’Associazione carnevalesca “Re Fagiolo di Castella”: stand gastronomico con serate a tema (10/7 fiorentina, 11/7 pesce, 17/7 grigliata, 18/7 menù arcobaleno) bar e musica dal vivo. Da mercoledì 22 a domenica 26 luglio, presso il parco della scuola d’infanzia “Sacro cuore”, seguirà la tradizionale Fiera del libro a cura della Parrocchia di San Matteo con spettacoli e gastronomia tipica. Mercoledì 29 luglio e mercoledì 26 agosto è inoltre in programma il Mercatino Vintage, a cura dell’associazione Commercianti Decima.

Tutti gli eventi della rassegna “Estate in piazza” sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione obbligatoria. In base alla normativa vigente è obbligatorio l’uso della mascherina per tutti gli spettatori, anche durante lo spettacolo.

La prenotazione va effettuata presso la biglietteria del Teatro Comunale, in corso Italia 72, telefonando ai numeri 051.825022 o 348.0853889 o scrivendo all’indirizzo mail biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore. Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 o consultare il sito www.comunepersiceto.it.