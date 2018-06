“Estate in piazza”: serate gratuite a San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 13 giugno prende il via la rassegna estiva “Estate in piazza” che prevede tante proiezioni di cinema all’aperto e serate di musica dal vivo, tutto ad ingresso gratuito. La prima parte delle proiezioni cinematografiche si terrà in piazza 5 aprile a San Matteo della Decima mentre la seconda parte si terrà nella centrale piazza del Popolo a Persiceto.

Al via la rassegna estiva “Estate in piazza”

Con la rassegna “Estate in piazza”, promossa dal Comune di Persiceto, le calde serate estive persicetane di giugno, luglio e agosto saranno animate da tante proiezioni di cinema all’aperto e da eventi musicali, organizzati rispettivamente dal Cinema Giada e dall’Associazione musicale Leonard Bernstein.

Il primo appuntamento della rassegna cinematografica persicetana è mercoledì 13 giugno alle ore 21 in piazza 5 aprile a Decima con “Manchester by the Sea” di Kenneth Lonergan, premiato col premio Oscar 2017 per miglior attore protagonista (Casey Affleck) e miglior sceneggiatura originale (Kenneth Lonergan).

Lee Chandler conduce una vita solitaria in un seminterrato di Boston, tormentato dal suo tragico passato. Quando suo fratello Joe muore, è costretto a tornare nella cittadina d'origine sulla costa e scopre di essere stato nominato tutore del nipote Patrick, il figlio adolescente di Joe. Mentre cerca di capire cosa fare con lui e si occupa delle pratiche per la sepoltura, rientra in contatto con l'ex moglie Randy e con la vecchia comunità da cui era fuggito. Allontanare il ricordo della tragedia diventa sempre più difficile.

A Decima seguiranno giovedì 14 giugno “Minuscule”, mercoledì 20 giugno “Star Wars – L’ultimo Jedi”, giovedì 21 giugno “Paddington 2”, mercoledì 27 giugno “Veloce come il vento” e giovedì 28 giugno “Cattivissimo Me 3” (questa proiezione si terrà presso l’ex Papagaillot in viale della Stazione 8).

La rassegna proseguirà poi a Persiceto con proiezioni nella centralissima piazza del Popolo con il seguente programma: mercoledì 11 luglio, “La La Land”, giovedì 12 luglio, “I Primitivi”, mercoledì 18 luglio, “Tutto quello che vuoi”, giovedì 19 luglio, “Iqbal - bambini senza paura”, mercoledì 25 luglio, “Sing Street”, giovedì 26 luglio, “La mia vita da zucchina”, mercoledì 1 agosto, “Allied”, giovedì 2 agosto, “Coco”, mercoledì 8 agosto, “Civiltà perduta”, giovedì 9 agosto, “Gatta Cenerentola”, mercoledì 22 agosto “Florence”, giovedì 23 agosto “Vampiretto”.

Da fine luglio a metà settembre seguiranno inoltre alcune serate di musica dal vivo: venerdì 20 luglio nel cortile del Palazzo comunale, “Contrabband Trio” (soprano, contrabbasso e fisarmonica); venerdì 27 luglio nel cortile del Palazzo comunale,“Supercombo” (trombone, chitarra, contrabbasso, batteria); venerdì 3 agosto nel cortile del Palazzo comunale, “Jegema - Trio n. 1 di Russell Peterson” (pianoforte, flauto, sax); venerdì 10 agosto in piazza del Popolo, “Micro Jazz Orchestra” (voce, theremin, pianoforte, clarinetto, flauto, chitarra, bombardino, batteria, violino); venerdì 7 settembre nel piazzale davanti alla chiesa di Decima, “Duo Nicora-Baroffio” (pianoforte); venerdì 14 settembre in piazza del Popolo, “Small Band” (canzoni pop dal passato ad oggi).

Tutti gli appuntamenti di “Estate in piazza” si tengono alle ore 21 e sono ad ingresso gratuito.