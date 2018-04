Estemporanea di pittura 2018 di Villa Fontana, XVII edizione

Si terrà domenica 22 aprile l'Estemporanea di pittura di Villa Fontana arrivata alla sua 17° Edizione.



I nomi dei componendi della Giuria e del presidente verranno comunicati nella giornata stessa del concorso. I presenti potranno votare in qualità di giuria popolare.



Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a FeMo 3392478103 - 3407187674



Per motivi organizzativi si prega di comunicare quanto prima l'adesione.



In caso di maltempo si terrà si svolgerà domenica 29 aprile 2018.