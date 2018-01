Esterno piscina dalla finestra

Bianco e nero. Luci, Ombre… I chiaroscuri del nostro quotidiano si fondono in questi due atti unici.

“Esterno piscina” :il bianco è il colore della pagina vuota, del vuoto creativo, forse quello mentale. Quel vuoto che un’autrice in crisi non riesce a colmare con le parole,con la propria fantasia, e alla fine dovrà fare i conti con qualcuno.

“Dalla finestra”, anche se ci vuole far sorridere, è tinto di nero. Ci mostra cosa arriva ad escogitare un neo pensionato pur di vivere la propria vita serenamente e a modo suo. ci riuscirà?