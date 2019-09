"Estrocorti" contest per corti e monologhi teatrali

Torna a Bologna, dopo il successo della prima edizione, Estrocorti il contest per corti e monologhi riservato a testi teatrali inediti di qualsiasi genere e tipologia. A promuovere la rassegna, dal 17 al 29 settembre 2019, è EstroVersi, Associazione di Promozione dell’Arte e della Cultura, in collaborazione con l’Officina Teatrale de’ Maicontenti a Bologna.

53 attori e 32 compagnie teatrali parteciperanno alla seconda edizione di Estrocorti e, sul palco del teatro “Officina Teatrale de’ Maicontenti” in via San Tommaso del Mercato 1\d, si sfideranno in un monologo della durata massima di 10 minuti (gli attori) e in un corto teatrale della durata massima di 20 minuti (le compagnie teatrali).

Il contest è suddiviso in diversi momenti: dal 17 al 26 settembre è prevista la prima fase di qualificazione; 27 e 28 settembre ci saranno le semifinali (entrambi gli eventi si svolgeranno all’Officina Teatrale de’ Maicontenti); il 29 settembre la finale al Teatro del Baraccano di Bologna durante la quale sarà decretato il miglior monologo e il miglior corto dalla giuria composta, tra gli altri, da Alessandra Merico, direttore artistico di Estrocorti, Romano Treré (attore), Marinella Dogliotti (presidente Ass. Cult. “Amici delle Muse”), Cinzia Demi (autrice e presidente Ass. Cult. “Estroversi”), Luca Vaccaro (docente di letteratura teatrale italiana all’Università Bologna), Laura Grossi (attrice), Eloisa Atti (autrice, musicista e cantante), Riccardo Lolli (autore, attore e musicista), Rita Marchesini (Presidente Ass. “Euterpe e Mousiké”), Fausto Paolo Filograna (autore e docente).

Alla serata finale parteciperanno diversi ospiti d’eccezione tra i quali Cristiana Vaccaro (attrice e regista) – presidente di giuria - i gemelli Ruggeri (comici e attori bolognesi).

Obiettivo di Estrocorti, che si avvale del patrocinio del Centro di Poesia Contemporanea dell’Università di Bologna, del contributo della Fondazione del Monte e della Regione Emilia Romagna, è la scoperta di nuovi autori e la sperimentazione di differenti linguaggi teatrali.

Gallery