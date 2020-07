Passeggiando per l'italia con una fotocamera invisibile nascosta negli occhiali: tappa a Casa Isolani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Seconda tappa del Medusa Tour2020 in quel di Bologna. Il Progetto vede il fotografo Etna Scorza passeggiare per le maggiori città italiane con una fotocamera invisibile nascosta in un paio di normali occhiali da vista per catturare incroci di sguardi con ignari passanti. Questa settimana, Etna Scorza, ospite della meravigliosa struttura di Casa Isolani, ha passeggiato per le strade e i portici bolognesi eternizzando chiunque incrociasse il suo sguardo. Dopo Il tour europeo per le città di Lisbona, Parigi, Barcellona e Londra il medusa Project arriva in italia. Un progetto che assume delle sfumature ancora più interessanti in seguito alla pandemia covid19 che ha reso lo sguardo l’unico mezzo di contatto e di comunicazione con l’altro. Prossima tappa, Venezia. Ed ora è possibile il medusaproject anche su Instagram .

