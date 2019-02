Eudishow 2019: 27° Salone Europeo delle Attività Subacquee. La fiera apre a BolognaFiere il 1 marzo per chiudersi il 3 marzo 2019.

SETTORI MERCEOLOGICI

Compressori per ricariche ed accessori; Borse e mezzi di trasporto; Imbarcazioni per sub; Editoria di settore cartacea ed elettronica; Didattiche subacquee; Abbigliamento sportivo; Computer e programmi subacquei; Veicoli subacquei; Comunicatori subacquei; Attrezzature ed equipaggiamenti foto e video sub; Fucili subacquei; Agenzie di viaggio e tour operator specializzati; Orologi; Assicurazioni; Diving center; Attrezzature Subacquee (bombole e rubinetterie, pinne, equilibratori, coltelli, luci subacquee, maschere ed occhialini, erogatori ed apparecchi per la respirazione, mute, piombi e cinture, ecc); Associazioni ed Enti ambientalisti; Istituzioni – Forze armate operanti nel mondo della subacquea.