Eugenio Barba presenta "L'arte dell'impossibile"

Il 18 febbraio alle ore 20 il Teatro Ridotto in collaborazione con il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna e il Centro La Soffitta, proietterà il film sui 55 ANNI DELL'ODIN TEATRET, "L'arte dell'Impossibile" di Elsa Kvamme.



Presenterà Fabio Abagnano, assesore alla cultura del comune di Casalecchio di Reno, e interverranno Eugenio Barba e Julia Varley.



Per maggiori dettagli sullo spettacolo: https://bit.ly/2Rz7n5d



INGRESSO LIBERO



COME RAGGIUNGERCI:

Bus 87 e 13 (solo serale) dal centro di Bologna e Anzola dell'Emilia. Inoltre il teatro organizza il servizio di CAR SHARING, chiamaci al 349.7468384!



Per info e prenotazioni 349.7468384 - 333.9911554 oppure teatroridotto@gmail.com