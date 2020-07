Sunshine Superheroes: festa di chiusura con Eugenio in Via Di Gioia

Sunshine Superheroes: festa di chiusura con special guests Eugenio in Via Di Gioia

Sabato 4 luglio dalle 18.00 evento di chiusura con special guests Eugenio in Via Di Gioia all'Arena Puccini con Sunshine Superheroes. Gli Eugenio in via di Gioia riprendono la loro attività live con pochi appuntamenti estivi, dei Concerti Leggeri, per affermare la capacità di saper interpretare un momento storico nel quale la difficoltà può essere un’opportunità. In occasione della data di chiusura della rassegna, si è deciso di aggiungere una replica allo spettacolo.

Primo spettacolo:

Apertura Porte Ore 16:00

Inizio Evento Ore 18:00

Replica:

Apertura Porte Ore 20:00

Inizio Evento Ore 21:45