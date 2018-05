Europa in musica a San Lazzaro

Mercoledì 9 maggio alle 18,00

Sala 77 del Circolo ARCI di San Lazzaro di Savena (via Bellaria 7)



Europa in festa a tempo di Musica:

Un viaggio alla scoperta delle culture, delle tradizioni e dei suoni europei.

In occasione della festa dell'Europa si terrà il concerto finale del progetto che ha coinvolto, per il secondo anno, circa 100 ragazzi delle scuole di San Lazzaro di Savena (BO).



L' Accademia Pianistica "Ferruccio Busoni" e l'orchestra Fenjce - con il Comune di San Lazzaro di Savena ed i maestri Claudia D'Ippolito, Luca Troiani e Biagio Labanca vi invitano a partecipare.



Ingresso Libero