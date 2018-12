Gli eventi gratis di dicembre da non perdere

Una serie di cose da fare, mostre da vedere e musica da ascoltare, tutto ticketless: ogni mese una lista culturale a costo zero: ottime occasioni per fruire di arte e godersi la città al meglio

In occasione dei 5 anni di apertura dell’omonimo Centro culturale multifunzionale, la FONDAZIONE MAST espone una selezione di opere dalla propria collezione di fotografie, installazioni video e photo-album sul tema dell’industria e del lavoro.

Oltre 250 immagini storiche e contemporanee di 65 artisti di tutto il mondo - maestri di fama internazionale come Robert Doisneau, David Goldblatt, Helen Levitt e Mario De Biasi insieme a talenti più giovani tra cui Richard Mosse, Ulrich Gebert e Sonja Braas – mettono a fuoco la genialità e l’energia che negli ultimi due secoli hanno spinto gli uomini a progettare mezzi e infrastrutture per muovere merci, persone e dati. (fino al 13/01/2019)

MAST - Via Speranza, 42 - 40133 Bologna

Tel: +390516474345

Transitional States: Hormones at the Crossroads of Art and Science è un progetto internazionale e itinerante che offre al pubblico una serie di discussioni pubbliche e una mostra di video arte con il fine di incoraggiare il dibattito sull’uso attuale delle terapie ormonali, in particolare il loro uso tra le persone intersessuali, transgender e persone non-binarie, e l’uso delle terapie ormonali tra le donne in relazione al controllo delle nascite, la fertilità, la menopausa. In Italia Transitional States fa tappa a Bologna tra il 9 Novembre e l’8 Dicembre 2018.

La mostra presenta una raffinata selezione di 50 opere su carta, alcune delle quali mai esposte in pubblico, provenienti da prestigiose collezioni private, che testimoniano la singolare capacità espressiva del maestro ferrarese nell’arte del disegno e dell’incisione. Quella del disegno è una tecnica sperimentata da Boldini fin dalla tenera età, al punto che una leggenda di famiglia racconta che l’artista imparò a disegnare ancora prima di leggere. Aneddoto a parte, il disegno fu per lui regola quotidiana di vita, un imperativo categorico che gli consentì di indagare, analizzare e riprodurre tutti i particolari della realtà circostante e che lo lasciava libero di sperimentare, lontano dal suo pubblico, nuovi motivi, nuove soluzioni compositive e approcci stilistici.

Concerto di Natale a Ozzano Emilia il 16 dicembre: petite messe solennelle di Rossini, direttore maestro Lorenzo Bizzarri.

Il 6 dicembre inaugura il negozio dedicato ai mattoncini più famosi del mondo, i LEGO. Dal pomeriggio il taglio del nastro a la visita allo store.

«Sono il punto e virgola, e sono vivo». Il punto e virgola è uscito allo scoperto. Si difende da coloro che lo vorrebbero morto. «Non sono una specie in via di estinzione. È ora di finirla con questo terropuntismo». Martedì 18 dicembre, ore 19,00: lo spettacolo di Leonardo Oblique Luccone, a partire da "Questione di virgole" (Editori Laterza), a cura di Oblique Studio.