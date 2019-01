Mostre, musica e incontri: gli eventi gratis di febbraio

Che fare a Bologna a costo zero? Un sacco di eventi a febbraio sono a ingresso gratuito. Noi ne abbiamo selezionati alcuni: godeteveli tutti!

Ecco gli eventi gratis di febbraio da non perdere:

1. "On Love and Other Matters" mostra personale di Richard Renaldi

In anteprima a Bologna il lavoro più recente del fotografo statunitense, I Want Your Love, e altre tre serie mai esposte prima, tra cui Hotel Room Portraits e Pier 45. La mostra si sviluppa dall’ultimo progetto di Renaldi, di natura autobiografica, per espandere la ricerca sul tema delle relazioni che l’artista americano porta avanti da oltre vent’anni attraverso l’esposizione in formato video di lavori precedenti tuttora inediti.

I Want Your Love è l’autobiografia visiva di Richard Renaldi, il racconto dei momenti più intimi di una vita apparentemente incantata. All’età di 10 anni, Renaldi realizza il suo primo autoritratto: siamo nel 1978 e nel bagno della casa di famiglia, nella periferia di Chicago, l’artista inizia un lavoro di autoanalisi attraverso la macchina fotografica che è proseguito poi per tutta la vita. Partendo dagli anni Settanta trascorsi nella natìa Chicago, I Want Your Love, quinta monografia dell’autore pubblicata nel 2018, segue l’arco di tempo che va dall’infanzia alla mezza età, al compimento di quei cinquant’anni che segnano un momento di passaggio nell’esistenza di ogni persona. Il lavoro esplora, attraverso l’archivio personale del fotografo, cosa significa essere giovani e in perpetua ricerca, di sé, degli altri, di un posto nel mondo; come si cresce e matura anche attraversando momenti dolorosi, a volte tragici, indispensabili ponti di passaggio per comprendere cosa custodire e amare nella vita di tutti i giorni e come farlo al meglio.

A fianco del diario personale, intriso del difficile rapporto coi genitori e delle relazioni sentimentali più importanti, gli eventi della società che hanno scandito la vita dell’artista, dai movimenti per i diritti civili della comunità LGBT alla scoperta dell’AIDS.

La mostra On Love and Other Matters vuole aggiungere alla ricerca contenuta in I Want Your Love una riflessione più ampia sul tema dell’amore e della relazione con gli altri, attraverso la particolare lente di un artista che ha vissuto profondamente le vicende della comunità LGBT americana, e che ancora oggi lavora schierato in prima fila per il diritto alla realizzazione affettiva degli individui di ogni orientamento sessuale.

ORARI APERTURA MOSTRA dal 25 gennaio 2019

Da venerdì a domenica, h. 11-13 e 15-19; ingresso libero.

2. Nazitalia

Martedì 19 febbraio alle ore 17:30 alla Biblioteca dell'Archiginnasio - Sala Stabat Mater presentazione del libro di Paolo Berizzi, Nazitalia. Viaggio in un Paese che si è riscoperto fascista (Baldini e Castoldi)



Ne parla con l'autore Matteo Lepore, assessore alla cultura del Comune di Bologna.

In questo libro, che corona quindici anni di inchieste, forte dei retroscena inediti sulla svolta a destra della Lega e dei racconti di un esponente di Forza Nuova, Berizzi fotografa in maniera vivida un Paese che si è riscoperto fascista, o forse sotto sotto non ha mai smesso di esserlo. Un Paese in cui i media e i partiti, sia di destra che di sinistra, sono sempre timidi a parlare di fascismo e a stigmatizzare certe derive. È uno sdoganamento in corso da anni, colpa anche dell’inedia di istituzioni e organi dello Stato. E che continuerà sotto le nuove forme del populismo sovranista, mentre partiti come CasaPound e Forza Nuova puntano a sostituirsi allo Stato e a radicarsi sul territorio offrendo assistenzialismo di strada e sicurezza fai da te.

Oggi più che mai, quindi, mentre i fascisti del terzo millennio agiscono nelle piazze e nel web, con la violenza e la beneficenza, bisogna far nostro il monito che Umberto Eco lanciava sul «fascismo eterno», capace di riproporsi sempre sotto forme liquide e larvate: «il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle sue forme, ogni giorno, in ogni parte del mondo».

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

3. "Carlo Gajani. body"

Da mercoledì 30 gennaio a mercoledì 13 febbraio "Carlo Gajani. body" mostra fotografica alla Fondazione Carlo Gajani. Un’inedita selezione di opere fotografiche dell’artista Carlo Gajani nelle quali il corpo si fa specchio, potenziando la sua già alta capacità proiettiva intrinseca e si mostra come macchina produttrice di segni che si nutre di segni e di senso. Come nelle edizioni passate, nella stessa occasione verranno inoltre presentate alcune immagini dalla serie Family Portraits, realizzate da Karin Schmuck, vincitrice della V edizione del Premio Carlo Gajani. A cura di Luca Monaco e Giuseppe VirelliOrario di apertura: lunedì e mercoledì ore 15-19

4. Arte e scienza in festa

Domenica 3 febbraio "Arte e scienza in festa" alle 10:30 presso Fondazione Golinelli: attività interattive e laboratori per tutte le età. Fondazione Golinelli presenta le anticipazioni tecnologiche del laboratorio Sci-Art, tra le novità della prossima mostra di arte e scienza (ottobre 2019 – febbraio 2020). Orari ART CITY Bologna: domenica 3 febbraio ore 10.30-17.30Ingresso gratuito su prenotazione.

5. Settimane internazionali della performance: incontro con Orlan

Venerdì 1 febbraio incontro con ORLAN alle ore 21:00 presso il DAMSLab - Auditorium. L’appuntamento rientra negli incontri che si tengono dal 2011 per ricordare le settimane internazionali della performance richiamandone i principali protagonisti.

Si sono già succeduti Marina Abramovič, Luigi Ontani, Arrigo Lora Totino, Franco Vaccari, Luca Patella, Fabrizio Plessi, Hermann Nitsch, Gianikian e Ricci Lucchi. A cura di Renato Barilli con la collaborazione di Silvia Grandi e Pasquale Fameli, promosso da DAMSLab - Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna con il supporto di UniboCultura.Ingresso libero presentando l’invito da ritirare presso URP Unibo, Largo Trombetti 1 (Bologna) mercoledì 30 gennaio e venerdì 1 febbraio ore 9-11.15, giovedì 31 gennaio ore 14-15 | Tel. 051 2099349 – urp.info@unibo.it

6. Domeniche a Palazzo

Quattro incontri per conoscere storie, curiosità e personaggi del palazzo dei conti Tozzoni: gli appuntamenti di febbraio



A tavola con i Tozzoni: ricette barocche e una cena da re

Domenica 3 febbraio 2019, ore 17.00

Un ricettario del 1677 di casa Tozzoni per scoprire i ricchi e sorprendenti piatti della cucina barocca e una frugale cena per il re Vittorio Emanuele III, ospite in incognito a palazzo nell’estate del 1908.

Raffaele Riccio e Claudia Pedrini

Il racconto di Giuditta

domenica 17 febbraio 2019, ore 17.00

Lungo le pareti di una stanza di palazzo Tozzoni sono affrescate le storie dell’eroina biblica Giuditta. Un fregio di qualità per raccontare le vicende di una donna forte e determinata che ha ispirato la pittura nei secoli.

Oriana Orsi

Seguirà assaggio di cioccolata calda offerta dalla Cioccolateria Imola

Ingresso gratuito

7. Roberta Concu: una storia che tocca tutti...

Venerdì 8 febbraio alla Feltrinelli di Porta Ravegnana: Roberta Concu dalle ore 18.00: "Quando sorridi, il tuo sorriso fa del bene a te, ma anche a chiunque ti veda mentre sorridi", così recita una massima del Dalai Lama. Nel romanzo Padma (Persiani) emerge la passione di Roberta Concu per l'Oriente e la spiritualità, ma anche la volontà di raccontare una storia in grado di toccare il cuore di ognuno di noi. Interviene Tiziano Fusella. Ingresso Libero